Le ultime news Juventus mettono in risalto la dura critica in diretta televisiva nei confronti di Cristiano Ronaldo

“L’azienda Ronaldo ha surclassato l’azienda Juventus“. In diretta a ‘Top Calcio24’ Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, ha criticato aspramente il fuoriclasse bianconero. “Se gli chiedessero cosa preferirebbe vincere tra la Champions League e il Pallone d’Oro, lui sceglierebbe quest’ultimo – ha aggiunto Ravezzani – Gli frega solo di se stesso”.

Juventus-Dinamo Kiev, Ronaldo in coppia con Morata. E Pirlo ‘risponde’ alle critiche

La forte critica di Ravezzani ha preso forza dall’ultima decisione di Ronaldo, ovvero quella di saltare la trasferta di Benevento – lui, quando decide di riposare, non parte nemmeno con la squadra – dove poi la squadra di Pirlo non è andata oltre un deludente 1-1. Il rientro di Ronaldo è previsto per domani sera in Champions (Juve già qualificata agli ottavi) contro la Dinamo Kiev.

Il suo partner sarà Alvaro Morata, autore di un grande e per certi versi inaspettato avvio di stagione. Out invece Dybala: “Si preparerà per il derby di sabato contro il Torino – ha detto in conferenza Pirlo, che ha risposto così alle critiche piovutegli addosso dopo Benevento – Quando vinci va tutto bene, quando non lo fai escono problemi che magari nemmeno esistono. Noi stiamo lavorando bene per migliorarci”.

