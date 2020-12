Il Tottenham farebbe sul serio per Khedira, ormai fuori da tempo dai piani della Juventus di Andrea Pirlo

Sami Khedira resta fuori dai programmi della Juventus e di Andrea Pirlo. Il club bianconero cerca da tempo un accordo per la risoluzione del centrocampista tedesco, in scadenza di contratto la prossima estate (ingaggio da 6 milioni all’anno). Finora le parti non hanno trovato un accordo per la rescissione, con il giocatore che non è mai sceso in campo in questa stagione e lasciato fuori dall’allenatore anche dalla lista per la fase a gironi di Champions League.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, offensiva Mourinho: c’è il Tottenham per Khedira

Su Khedira rimane vivo l’interesse dell’estimatore Ancelotti per l’Everton, ma negli ultimi tempi sarebbe soprattutto il Tottenham ad essersi interessato al tedesco classe ’87. Come riporta ‘Sky Deutschland’, Mourinho sarebbe a caccia di un profilo dalla caratteristiche di Khedira per la finestra di gennaio e lo rivorrebbe alle proprie dipendenze dopo l’esperienza vissuta insieme al Real Madrid. Gli ‘Spurs’ potrebbero presto affondare il colpo, con Khedira che resta comunque nel mirino anche di Manchester United e West Ham in Premier League, oltre che del Lipsia in Germania.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Khedira via a gennaio | Futuro in Premier League