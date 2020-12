Borussia Dortmund-Lazio, Inzaghi: “Attenti ad Haaland”

Arrivano le parole dell’allenatore della Lazio Inzaghi riguardo la sfida di Champions League al Borussia Dortmund

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund. Il tecnico biancoceleste ha così presentato la sfida ai tedeschi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Domani giocheremo contro una delle squadre più importanti d’Europa. All’andata abbiamo portato a casa la vittoria, ma non siamo ancora agli ottavi e rientrarci sarebbe importantissimo“.

Sull’Udinese – “Le partite si possono perdere, ma non in quel modo. Contro l’Udinese abbiamo peccato di presunzione. Adesso dobbiamo pensare solo al Borussia Dortmund, vogliamo giocarcela con tutte le nostre forze perché sono anni che lavoriamo per stare in Champions“.

Su Immobile e Haaland – “Haaland è uno degli osservati speciali di domani, è un grandissimo calciatore che segna praticamente in ogni match e dovremo stare attenti. Immobile è molto continuo non solo per i gol, ma per l’aiuto che dà alla squadra“.

Sul portiere – “Ho dubbi in tutti i reparti e non è un problema, ma una risorsa“.

Sulla scomparsa di Diaconale – “Vorrei unirmi alle condoglianze per tutta la famiglia. Era un grande tifoso della Lazio ed era molto dedito al suo lavoro. Una bruttissima notizia“.

