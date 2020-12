Coronavirus, bollettino 1 dicembre: 19.350 nuovi casi, 785 morti

Il bollettino sul coronavirus diramato dal Ministero della Salute relativo ai dati del 1° dicembre: 19.350 nuovi casi e altri 785 decessi

Il bollettino del 1° dicembre sul coronavirus del Ministero della Salute: sono 19.350 i nuovi casi a fronte di 182.100 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 785 decessi (contro i 672 di lunedì) per un totale che sale a 56.361. In terapia intensiva restano ricoverati 3.663 pazienti (-81), in calo rispetto a ieri. I guariti, invece, sono 27.088 nelle ultime 24 ore, per un totale di 784.595.

Dal punto di vista territoriale, la Lombardia torna ad essere la più colpita con 4.048 nuovi casi.