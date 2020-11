Calciomercato Juventus, sogno Haaland | Assalto solo nel 2022

Juventus, il cartellino di Haaland lievita: il Real Madrid pianifica un’assalto nel 2022, ma ci sono anche il Bayern e i bianconeri

Dopo aver fatto faville con il Salisburgo, anche con la maglia del Borussia Dortmund il norvegese Erling Braut Haaland sta dimostrando tutto il suo valore. Il giovanissimo attaccante è uno dei cannonieri più apprezzati e seguiti d’Europa e continua a far parlare di sè. E dopo ogni partita il prezzo del giocatore continua a lievitare a dismisura.

Stando a quanto riferisce ‘As’, la quotazione del calciatore ha già superato i 100 milioni di euro. Una cifra incredibile e al momento impossibile per la maggior parte delle big d’Europa a lui interessate, dalla Juventus al Real Madrid. Il ds giallonero Zorc ha però chiuso le porte. “Non teniamo conto delle voci – ha commentato nell’ultima conferenza stampa – Lo vediamo qui a lungo e con lui pianifichiamo il nostro futuro. Ci sta guidando e si sta rivelando sempre più leader”. Parole chiare, che fanno capire come un possibile assalto per le prossime sessioni di mercato pare sempre più complicato.

Ecco perché, come sottolineano dalla Spagna, il Real Madrid è pronto a farsi sotto nell’estate 2022 e lo stesso potrebbero fare le dirette rivali, Juventus compresa. Il norvegese sarebbe anche il grande sogno della tifoseria ‘blanca’, che spera di poterlo vedere nella capitale iberica. Ma il club spagnolo deve preoccuparsi anche delle concorrenti: in cima alla lista delle pretendenti, oltre alle ‘Merengues’, ci sono la Juventus e il Bayern Monaco, che ha già individuato in Haaland il perfetto sostituto di Lewandowski.

