Calciomercato Juventus, affare Haaland | Annuncio ufficiale

La Juventus continua a seguire le evoluzioni per il futuro di Erling Haaland. Dal Borussia Dortmund arriva un annuncio decisamente importante

Erling Braut Haaland ha conquistato tutti nelle ultime stagioni, a suon di gol, giocate impressionanti e ottime prestazioni. La punta non smette di mettersi in mostra e in questa stagione ha già realizzato 12 gol tra campionato e Champions League. Si tratta di una media impressionante, ancora più sorprendente se si considera che stiamo parlando di un classe 2000. La Juventus segue ormai da anni il calciatore, ma il Borussia Dortmund non sembra intenzionato a privarsi del calciatore.

Calciomercato Juventus, Haaland non si muove: le parole di Zorc

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha sottolineato in conferenza stampa la posizione dei gialloneri sul futuro della punta : “E’ un ragazzo che emana una grande carica positiva. Fa bene a tutti noi e non credo che rallenterà la sua crescita. Lo vedo nel nostro club ancora per molto tempo“. Parole nette e chiare che allontanano inevitabilmente i rumors su Juventus e Real Madrid, almeno per la prossima sessione di mercato.

