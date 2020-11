La Juventus pensa ad un centrocampista in grado di giocare in maniera verticale: l’occasione giusta potrebbe arrivare dalla Germania

Un centrocampista per Pirlo. Nonostante l’acquisto di Arthur sia stato il più costoso del calciomercato estivo, la Juventus ha bisogno di un calciatore con caratteristiche diverse. Nell’idea di gioco del tecnico bianconero, infatti, serve qualcuno in grado di attuare un calcio più verticale rispetto al fraseggio corto cui è abituato il brasiliano ex Barcellona. Caratteristiche che potrebbero sposarsi alla perfezione con il profilo di Mahmoud Dahoud. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, ipotesi Dahoud per gennaio: i costi

Ventiquattro anni, in scadenza nel 2022, finora non è riuscito a trovare molto spazio nel Borussia Dortmund. In questa stagione le apparizioni sono 7 per un totale però di poco più di 400 minuti giocati. Il suo nome già qualche anno fa è stato accostato ai bianconeri e a gennaio potrebbe anche tornare di moda. Oltre alle caratteristiche tecniche, Dahoud sarebbe un ottimo affare anche dal punto di vista economico per la Juventus. Acquistato per 12 milioni di euro tre anni fa, il nazionale tedesco potrebbe essere ceduto ad una cifra simile. Una possibile occasione da valutare per la Juventus.

