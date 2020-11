In Spagna è sempre d’attualità l’argomento sul rinnovo di Sergio Ramos, in scadenza a fine stagione con il Real Madrid

Continua a far discutere il futuro al Real Madrid di Sergio Ramos. Non arrivano novità rilevanti dalla Spagna sul possibile rinnovo del capitano e difensore merengue, in scadenza di contratto la prossima estate con i ‘Blancos’. Il classe ’86 vorrebbe restare a Valdebebas, ma sarebbe pronto a prendere in considerazione le offerte provenienti da altre big Europee in caso di rottura con il Real: Juventus, Manchester United e soprattutto PSG restano in agguato.

Juventus, Florentino non fa sconti a Sergio Ramos

Florentino Perez non avrebbe però intenzione di fare sconti a Ramos, mettendo sul piatto un prolungamento annuale a cifre più basse rispetto all’ingaggio da oltre 12 milioni di euro che l’esperto centrale guadagna attualmente. Il giornalista Pipi Estrada, alla trasmissione ‘El Chiringuito TV’, rivela a proposito: “La frase di Florentino sul rinnovo di Sergio Ramos è stata: ‘Ha lasciato Cristiano e non è successo nulla’“. Dopo l’addio di CR7 nell’estate 2018, quindi, la filosofia di Perez non cambierebbe sui rinnovi contrattuali delle sue stelle.

