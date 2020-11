Calciomercato Juventus, contatti con Sergio Ramos | Sei offerte

Il futuro di Sergio Ramos è ancora ricco di dubbi ed incertezze. La Juventus ci potrebbe pensare in Italia, ma in Premier ci sono addirittura sei club

Calciomercato Juventus, sei squadre su Sergio Ramos: pronte le proposte

Il forte ed esperto difensore spagnolo a parametro zero fa inevitabilmente gola e secondo quanto rivelato da ’90min.com’ avrà diverse offerte dall’Inghilterra. Nello specifico Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham hanno contattato i rappresentanti di Sergio Ramos per manifestare il proprio interesse per il forte centrale iberico. Il capitano del Real ha però al momento preso le distanze da un potenziale trasferimento in Premier visti anche i dubbi nel lasciare la Spagna. Dal canto suo Ramos inoltre potrebbe anche scegliere le lusinghe della MLS e di David Beckham con l’Inter Miami, senza contare interessi da Qatar, Arabia Saudita e Giappone. Tuttavia, evidenzia la testata, qualora restasse a Madrid potrebbe comunque trasferirsi in Inghilterra più avanti nella sua carriera seguendo il percorso di Thiago Silva.

