Il rinnovo di Sergio Ramos continua a tenere sulle spine il Real Madrid. La Juventus segue la situazione sul futuro del 34enne difensore

Il futuro di Sergio Ramos continua a tenere col fiato sospeso i tifosi e l’ambiente del Real Madrid. Non arrivano novità significative sul possibile rinnovo del capitano, con la trattativa che non è ancora entrata nel vivo con il club campione di Spagna. Ci sarebbe distanza per il momento distanza tra le parti, con Florentino Perez che offrirebbe un solo anno di contratto e un taglio sostanzioso dell’ingaggio al giocatore, che percepisce circa 12 milioni a stagione fino alla prossima estate.

Juventus, slitta il faccia a faccia tra Ramos e Perez al Real Madrid

Intanto è slittato nuovamente il faccia a faccia tra Ramos e il presidente del Real, come rivela il giornalista Edu Aguirre durante la trasmissione ‘El Chiringuito TV’. Il 34enne difensore e Perez non si sarebbero incrociati nel centro sportivo di Valdebebas per analizzare la situazione, dopo il ritorno del capitano dalla parentesi con la Spagna. Juventus, Manchester United ma soprattutto il Paris Saint-Germain seguono con attenzione gli scenari da Madrid su Sergio Ramos, che dovrà saltare per infortunio le prossime gare dell’undici di Zidane tra cui l’incrocio decisivo in Champions League contro l’Inter a ‘San Siro’ di mercoledì prossimo. “Senza Ramos, il Real Madrid perderà a Milano“, le parole di Mathias Pogba, fratello del centrocampista dello United, sempre al ‘Chiringuito TV’.

