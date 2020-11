Si riempie di un nuovo capitolo la telenovela legata a Sergio Ramos che potrebbe essere sostituito da David Alaba

In casa Real Madrid c’è grande agitazione per le condizioni fisiche di Sergio Ramos, uscito malconcio ieri sera dalla sfida stravinta contro la Germania. La dirigenza dei ‘blancos’ ha però da risolvere anche il futuro del proprio capitano sospeso in una situazione che potrebbe anche portarlo all’addio a parametro zero al termine dell’attuale stagione. In questo caso tra i tanti club accostati a Ramos ci sarebbe anche la Juventus che osserva da lontano eventuali sviluppi. Intanto al Real proveranno a non farsi trovare impreparati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Bayern, per Alaba si muove il Real | Le ultime di CM.IT

Secondo quanto sottolineato oggi da ‘As’, e come evidenziato nelle scorse settimane anche da Calciomercato.it’, il Madrid avrebbe messo gli occhi su David Alaba che ha dimostrato di potersi disimpegnare al meglio anche da centrale difensivo. Nel caso l’austriaco potrebbe andare a rimpiazzare lo stesso Sergio Ramos avendo una situazione contrattuale molto simile. Il contratto di Alaba scadrà a fine anno e ad oggi c’è una vera e propria rottura col Bayern Monaco a causa delle sue elevate richieste d’ingaggio. Anche l’austriaco è stato nel mirino di club italiani come Juventus e Inter.

