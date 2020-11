Focus su van de Beek, talento olandese che non sta convincendo al Manchester United. La Juventus potrebbe provare a prenderlo, anche se c’è un grosso ostacolo

Nella prossima estate la Juventus potrebbe provare a mettere le mani su Donny van de Beek, trequartista olandese che sta deludendo le attese al Manchester United nel quale è approdato lo scorso settembre per poco più di 40 milioni di euro.

Calciomercato, dalla Spagna: van de Beek ‘snobba’ la Juventus. Addio United solo per il Real Madrid

Il classe ’97 sarebbe un vecchio pallino della dirigenza bianconera, tuttavia dalla Spagna fanno sapere che l’operazione non avrebbe speranze di andare in porto. Non perché i ‘Red Devils’ non siano disposti a parlare della sua eventuale cessione, ma perché l’ex Ajax pare non voglia saperne di trasferirsi in Italia, specificatamente nella Juve dove milita il suo amico ed ex compagno nei ‘Lancieri’ Matthijs de Ligt.

Stando alle informazioni di ‘Defensa Central’, van de Beek non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Manchester, convinto probabilmente di riuscire prossimamente a ritagliarsi uno spazio maggiore nello scacchiere di Solskjaer. Come aggiunge il portale spagnolo, il 23enne di Nijkerkerveen – adesso a tutti gli effetti una riserva dello United – andrebbe via da ‘Old Trafford’ solo per il Real Madrid, al quale è stato spesso accostato nel recente passato e che rappresenterebbe la squadra dei suoi sogni.

