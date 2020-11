Calciomercato Juventus, possibile colpo a Manchester | Tutti i dettagli

Nella prossima estate la Juventus potrebbe tentare l’assalto a Donny van de Beek, fantasista olandese che sta deludendo al Manchester United. Retroscena sull’Inter

Un altro olandese alla Juventus? Non lo escludiamo. In tal senso c’è una pista che conduce a Manchester, sponda United. Il nome è quello di Donny van de Beek, centrocampista offensivo – potremmo dire d’assalto – approdato alla corte di Solskjaer l’estate scorsa per ben 44 milioni di euro ma fin qui non riuscito a ripetere le le grandi prestazioni fornite con continuità all’Ajax. Finora solo 474 minuti, tanto che in Inghilterra e non solo si parla già di un suo possibile addio, più facile nel prossimo calciomercato estivo che a gennaio.

Calciomercato Juventus, pista van de Beek: ‘snobbato’ da Conte, la possibile offerta di Paratici

Mesi fa, quando militava ancora nelle file dei ‘Lancieri’, ci sarebbe stato qualche sondaggio dell’Inter, ma c’è chi dice che il profilo del 23enne sia stato snobbato se non proprio del tutto bocciato da Antonio Conte, che per la sua squadra voleva e ha ottenuto profili di maggiore esperienza. I nerazzurri lo hanno mollato e così lo ha preso lo United, ma a giugno potrebbe provarci Paratici che sappiamo stimare da tempo il ragazzo. Possibile un tentativo con la formula del prestito più diritto di riscatto sui 35 milioni, oppure uno scambio considerati gli ottimi rapporti tra le due società. A Torino, van de Beek ritroverebbe de Ligt, suo compagno all’Ajax, e un allenatore come Pirlo che probabilmente saprebbe valorizzarlo e apprezzarlo più di Solskjaer.

