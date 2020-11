Calciomercato Juventus, crisi Dybala: rinnovo sempre più lontano

Calciomercato Juventus, Dybala e un rinnovo sempre più lontano: è crisi per l’argentino, incide il bilancio bianconero

Anche contro il Ferencvaros, non è riuscito a trovare il riscatto Dybala. La Juventus al momento non può disporre certo della migliore versione dell’argentino, condizionato da problemi fisici. Ma il suo feeling con Pirlo non decolla e pesa il discorso del rinnovo di contratto, che appare sempre più lontano.

Secondo ‘La Stampa’, la trattativa verrà ripresa nei primi mesi del 2021, ma la distanza tra richiesta del giocatore (circa 15 milioni) e offerta del club (10 milioni) rischia di rimanere insormontabile. Anche perché il bilancio della prossima stagione per la società bianconera rischia di ricalcare quello del 2019/2020, che ha già visto un passivo di 90 milioni di euro. E non si può certo rischiare, nel 2022, di perdere un giocatore simile a zero. Il rebus è sempre più difficile da risolvere.

