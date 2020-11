Calciomercato Juventus, ‘caso’ Dybala | “Come Balotelli!”. E rispunta l’Inter

Dybala rimane al centro delle voci di calciomercato, con l’addio alla Juventus per molti sempre più probabile. Rispunta Marotta e quindi l’Inter

Dybala ha deluso anche ieri in Champions contro il Ferencvaros, restando di conseguenza tema di discussione. In diretta a ‘Top Calcio 24’, il direttore di ‘Telelombardia Fabio Ravezzani ha criticato duramente l’attaccante argentino: “Appena lo toccano va a terra, come Balotelli da quando cominciò la sua fase calante. E’ debole caratterialmente, in sintesi: non è un fuoriclasse. A mio giudizio – ha aggiunto Ravezzani, tre giorni fa intervenuto alla Tv di Calciomercato.it – è entrato nell’idea che questa sia la sua ultima stagione alla Juventus. Il vero problema di Dybala nasce dall’arrivo di Ronaldo, che necessita di un bomber al suo fianco e non di un giocatore con le sue caratteristiche”.

In studio sono state fatte varie ipotesi sul futuro del numero dieci bianconero: “Se non vuoi svenderlo, devi scambiarlo con un altro grande club”, ha detto Matteo Caronni ‘sganciando’ poi una vera e propria bomba: “Se va via, per me, va dove c’è Marotta (col quale c’è un eccellente rapporto, ndr), quindi all’Inter o dove andrà Marotta”. Sempre in studio, si discute di un eventuale scambio con Eriksen, in uscita dai nerazzurri, o col grande ex Pogba in scadenza come Dybala nel 2022. Alfio Musmarra, infine, rilancia quello con il Paris Saint-Germain, nello specifico con Mauro Icardi.

