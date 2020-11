Atletico Madrid, comunicato UFFICIALE: trombosi per Diego Costa

L’Atletico Madrid ha diramato un comunicato ufficiale informando che Diego Costa è costretto a fermarsi a causa di una trombosi

C’è grande preoccupazione in casa Atletico Madrid per quanto emerso dagli esami strumentali effettuati da Diego Costa. L’attaccante spagnolo di origini brasiliane è stato sottoposto a dei test questa mattina, presso la Clinica dell’Università di Navarra’, che hanno evidenziato una trombosi venosa profonda spontanea alla gamba destra. Il club iberico ne ha dato notizia con un comunicato ufficiale. Una pessima notizia per Simeone, che non avrà a disposizione l’attaccante. Diego Costa è alle prese con un infortunio che rischia di essere molto serio. I ‘Colchoneros’ hanno precisato: “La trombosi venosa non è correlata a traumi o lesioni precedenti”. Ora si attendono ulteriori approfondimenti da parte dello staff medico.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Secondo quanto dichiarato dal dottor Gonzalez ad ‘AS’: “La problematica di Diego Costa potrebbe essere correlata al Covid-19 e questo implicherebbe un trattamento con l’Eparina che potrebbe durare sei mesi. Se non sta a riposo, il rischio è che il trombo si stacchi e possa raggiungere il polmone”. Un’eventualità che potrebbe mettere a rischio la vita e la carriera di Diego Costa. Insomma, il mondo dello sport è in apprensione per le condizioni dell’attaccante dell’Atletico Madrid.

📋 @DiegoCosta sufre una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha. No tiene relación con traumatismo ni lesión previa y queda pendiente de evolución.

ℹ️ https://t.co/b9dKqT0Sj7 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 25, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ostacolo Siviglia per Thauvin | Parla il presidente

Inter, la verità di Conte sul ‘caso’ Eriksen

FOTO CM.IT | Lazio, via libera per Milinkovic-Savic: riabbraccia Inzaghi!