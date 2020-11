Calciomercato Milan, ostacolo Siviglia per Thauvin | Parla il presidente

Oltre al Milan anche il Siviglia è interessato a Florian Thauvin: le parole del presidente degli andalusi Pepe Castro

Un rinnovo che sembra essere sempre più lontano e un nome che sembra farsi sempre più concreto in casa rossonera. Perché Florian Thauvin si libererà a zero a giugno, salvo firma su un nuovo contratto con l’Olympique Marsiglia e il Milan osserva con grande attenzione la situazione del giocatore transalpino. Thauvin non è certamente un giovanissimo, ma arrivare a lui sarebbe un colpo decisamente importante, acquistando un giocatore di qualità ed esperienza internazionale, nel pieno della sua maturità.

Dalla Francia però sottolineano di un interesse per il giocatore anche da parte del Siviglia, lo riferisce ‘Telefoot’, che nei giorni scorsi ha parlato anche di un’offerta da parte del Milan al classe 1993. A tal proposito, il presidente degli andalusi Pepe Castro, ha parlato proprio di mercato in un’intervista concessa a ‘Cadenaser’: “Monchi è il migliore in questo campo e lavora al meglio per far crescere la squadra. Dobbiamo aspettare, perché siamo ancora a novembre, ma al momento non abbiamo nulla in mente”.

