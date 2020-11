Calciomercato Inter e Milan, UFFICIALE: clamorosa rescissione | I dettagli

Inter e Milan potrebbe beneficiare della rescissione del contratto durante il prossimo calciomercato. Di seguito le novità ufficiali

Lo Schalke 04 sta vivendo una stagione sportivamente drammatica. Con soli 3 punti in otto partite in Bundesliga occupa l’ultimo posto in classifica e la tensione di certo non manca nella squadra. Dopo il duro faccia a faccia tra l’esperto attaccante Vedad Ibisevic e il vice-allenatore Naldo e soprattutto le prestazioni del calciatore in questi primi mesi di stagione, la società ha preso una clamorosa decisione. Con una nota ufficiale pubblicata sul sito, è stato reso noto che il contratto della punta con il club tedesco sarà rescisso: terminerà, dunque, il prossimo 31 dicembre, rendendolo libero di trovare una nuova squadra a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, nuovo assalto a gennaio | ‘Beffa’ in Serie A

Calciomercato Inter e Milan, occasione Ibisevic a parametro zero

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Jochen Schneider, dirigente dello Schalke 04, ha spiegato in maniera chiara la situazione, come riportato dal sito ufficiale del club: “Sia il club che Ibisevic si aspettavano che la sua esperienza allo Schalke sarebbe stata diversa. Dal nostro punto di vista, ha senso porre fine alla nostra collaborazione e restare in buoni rapporti. Conosco Vedad da diversi anni, sia come persona che come giocatore. Purtroppo non è stata la scelta giusta per noi. Vorrei chiarire che questa decisione non ha nulla a che fare con l’esplosione emotiva in allenamento. Quello può capitare”. La punta potrebbe essere un’occasione interessante a parametro zero per diversi club italiani, a partire da Inter e Milan, a caccia di un vice Lukaku e di un vice Ibrahimovic a gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, Ibra torna presto: l’annuncio dello svedese