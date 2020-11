Milan, Ibra torna presto: l’annuncio dello svedese

Zlatan Ibrahimovic è pronto a bruciare le tappe. Il suo infortunio non è grave come sembrava. Ecco le parole dell’attaccante del Milan

Zlatan Ibrahimovic vuole bruciare le tappe. Come raccontato, l’attaccante del Milan sta lavorando duro per tornare il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli e il suo staff. Ha fretta, per tornare a difendere il primato in classifica della sua squadra e dei cannonieri. Ibrahimovic, intervistato da AftonBladet.se, ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni: “Non è niente di grave, si tratta di una o due settimane“. Parole chiare che fanno ben sperare in un recupero immediato del calciatore.

Milan, Ibrahimovic racconta il Covid

Ibrahimovic è poi tornato a parlare del COVID, che lo ha già tenuto fuori dai giochi in questa stagione: “Quando sono diventato positivo non ho capito niente. Ero fuori ad allenarmi quando sono venuti da me e mi hanno detto: “Devi andartene”. “Per cosa…?”. Il giorno prima in una riunione eravamo 30 persone… sono stato l’unico a contrarre il virus. Hanno eseguito i miei test tre volte per essere sicuri. Dopo tre giorni ho avuto mal di testa. Ma poi non sapevo se avevo mal di testa solo perché ero chiuso a casa e ripetevo le stesse cose tutto il tempo. Ma poi ho iniziato ad avere mal di schiena quando dormivo. Mi sono svegliato alle tre del mattino, pensando che dovevo prendere una pillola. Il quinto giorno ho cenato e ho notato … “Strano, non sento niente”. Senza sapore. Poi ho preso un caffè – perché il caffè è forte – ma neanche allora ho sentito niente. Avevo perso il gusto. Dopo una settimana mi sono seduto sulle macchine e ho iniziato a fare esercizi, e poi ho sentito che mi stancavo rapidamente. Ma l’ho fatto lo stesso, perché volevo aprire i polmoni, far funzionare il mio cuore, aumentare il mio battito cardiaco. Non avevo febbre, nessun altro di questi segni o sintomi di cui parlano”.

