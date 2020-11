Doccia fredda per Juventus e Milan, che come colpo di calciomercato inseguono Szoboszlai; annuncio di Marco Rossi

Juventus, Milan, Inter e Napoli seguono con attenzione Szoboszlai, ma la doccia fredda è dietro l’angolo. Il talento ungherese del Salisburgo potrebbe scegliere un’altra destinazione per il suo futuro: quella tedesca. A rivelarlo è stato Marco Rossi, Ct dell’Ungheria intervenuto alla TV di Calciomercato.it: “La mia sensazione su Szoboszlai, da quello che si legge in Ungheria, è che possa veramente approdare al Lipsia, ma non so nulla, sono sensazioni mie”.

Calciomercato, Lipsia in agguato: annuncio di Rossi su Szoboszlai

Nei giorni scorsi, del resto, Calciomercato.it aveva già anticipato l’opzione Lipsia per Szoboszlai. L’eventuale destinazione è gradita anche dal talento classe 2000, ormai pronto a compiere il grande salto di qualità. La decisione sul suo futuro, però, arriverà soltanto tra un paio di settimane. Insieme al suo Salisburgo, dunque, il centrocampista nelle prossime partite di Champions League affronterà Bayern Monaco, Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid.

