L’Arsenal fa sul serio per Szoboszlai, talento del Salisburgo che piace tanto al Milan e ad altre big del campionato italiano

Una strategia finanziaria per anticipare tutti e convincere il Salisburgo a cedere Dominik Szoboszlai. L’Arsenal insidia il Milan e tutti gli altri club italiani e fa sul serio per il talentuoso centrocampista ungherese, una richiesta esplicita di Arteta che vuole rinforzare la sua squadra con un calciatore di assoluta qualità che andrebbe ad arricchire i Gunners in zona offensiva.

L’Arsenal in queste ore sta studiando modi alternativi per evitare di pagare in un’unica soluzione la clausola da 23 milioni di sterline. Dall’Inghilterra, il ‘Mirror’ fa sapere che l’ultima idea della dirigenza è quella di proporre un pagamento in tre rate annuali, un modo alternativo per ridurre l’esborso immediato assicurandosi, comunque sin da subito, il gioiellino del Salisburgo.

Tutti vogliono Szoboszlai: big italiane in fila per l’ungherese

Un’offensiva, questa, che rischia di complicare i piani del Milan: la società rossonera, in Italia, è tra le più attente al futuro di Szoboszlai, al pari di Inter, Juventus e Napoli. Un corteggiamento nato mesi fa e divenuto più concreto nell’ultimo periodo. Il calciatore, d’altronde, potrebbe andar via già a gennaio. La conferma è arrivata dal tecnico del Salisburgo, Jesse Marsch: “Sarei sorpreso se restasse oltre il mercato invernale” le sue parole sull’argomento.

Sullo sfondo, interessate al calciatore, anche Lipsia e Real Madrid. Szoboszlai, 22 gol in 74 presenze con la maglia del Salisburgo, è stato protagonista di un grande avvio di stagione: già 5 reti e 9 assist in 13 presenze e, pochi giorni fa, la perla in Nazionale, un sigillo stupendo che ha permesso alla sua Ungheria di strappare il pass per i prossimi Europei.

