Calciomercato, il CT dell’Ungheria: “Szoboszlai fu molto vicino al Milan”

Il CT dell’Ungheria Marco Rossi ha rivelato un retroscena di mercato: “Szoboszlai fu molto vicino al Milan, anche il Napoli interessato”

Uno dei talenti più ambiti del calcio europeo è Dominik Szoboszlai, che sta incantando tutti con le maglie di Salisburgo e Ungheria. Sul tuttocampista classe 2000 impazzano anche le voci di mercato, con diversi club di Serie A interessati. Come raccontato in precedenza dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘, infatti, su Szoboszlai ci sono anche Inter e Juventus oltre a Milan e Napoli. Il CT dei Magiari è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, rivelando un retroscena di mercato sui rossoneri: “Szoboszlai fu molto vicino al Milan con Ragnick, ma anche il Napoli si è interessato”.

Marco Rossi, poi, ha raccontato perché il classe 2000 ungherese è giustamente considerato un talento di rara portata: “Possiede una capacità balistica come pochissimi, faccio fatica a vedere qualcuno che calcia come lui nei campionati top”. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per vedere un’agguerrita sfida di mercato fra i top club di Serie A e non solo per aggiudicarsi Szoboszlai.

