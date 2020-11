Fabian Ruiz continua ad essere nel mirino del Real Madrid. Lo spagnolo attende la chiamata del Napoli per rinnovare il suo contratto

Fabian Ruiz è stato tra i protagonisti dello storico 6-0 inflitto dalla Spagna alla Germania ieri sera. Il centrocampista ha sostituito dopo appena 12 minuti l’infortunato Canales e la gara della Roja è cambiata grazie a un suo perfetto corner che ha trovato la testa di Morata per l’1-0.

L’ex del Betis ha concluso la sfida con ben tre assist e oggi ha ricevuto una pioggia di elogi sui quotidiani iberici. “Una gara magistrale”, si legge nella sua pagella su AS, e conferma le buone abitudini del giocatore, straordinario ogni volta che rappresenta il suo paese.

Questione di stimoli, forse, o di un abito tattico perfetto per le sue caratteristiche. Sta di fatto che, mentre a Napoli c’è addirittura chi mette in discussione il suo talento, a Madrid impazziscono per lui. Come anticipato da Calciomercato.it, il Real Madrid continua a considerare Fabian una delle sue priorità per il suo futuro.

Calciomercato Napoli, gli aggiornamenti sul futuro di Fabian Ruiz

Florentino Perez avrebbe offerto 80 milioni di euro a De Laurentiis se non fosse arrivata la crisi causata dal covid-19, e il patron, durante la scorsa estate, ha ricevuto offerte anche da Atletico Madrid e PSG. Le cifre messe sul piatto erano lontane dalle richieste da ADL, che ha deciso di tenersi stretto il calciatore, considerato da Gattuso un intoccabile.

Lo spagnolo sarà senza dubbio protagonista al prossimo Europeo e sarà inevitabile, per il Napoli, ricevere nuove proposte per il classe ’96, che resta nel mirino dei merengues (col Barcellona spettatore interessato, ma in serie difficoltà economiche) e, intanto, attende una chiamata per il rinnovo. L’entourage dello spagnolo, infatti, iniziò a trattare col club a inizio 2020, ma da allora non ci sono stati passi in avanti e la società, forte del contratto firmato fino al 2023, per ora ha altre priorità.

L’obiettivo è trovare un nuovo accordo prima di Euro 2021, magari inserendo una clausola rescissoria (valida solo per l’estero per tagliare fuori la Juventus, una prassi consolidata dai partenopei dopo lo shock del caso Higuain) in grado di rappresentare un elemento da cui partire per le nuove trattative estive. De Laurentiis spingeva per superare i 100 milioni, gli agenti di Fabian non volevano arrivare alle tre cifre: bisognerà (ri)partire da lì.

