Calciomercato Inter, doppio scambio con PSG e Napoli: le ultime

L’Inter sta valutando un doppio scambio per completare centrocampo e attacco: nel mirino, Paredes e Milik

L’Inter, in vista del mercato di gennaio, ha due priorità: trovare un attaccante in grado di far rifiatare Lukaku e Lautaro e un’alternativa di qualità al centrocampo. Per entrambe, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter starebbe valutando un doppio scambio, con PSG e Napoli. Dei francesi piace Leandro Paredes, già obiettivo nei mesi passati.

L’ex Roma potrebbe finire a Milano, con Eriksen, sempre più ai margini del progetto di Conte, pronto a trasferirsi sotto la Torre Eiffell. A Leonardo il profilo dell’ex Tottenham piace e lo vede adatto sia a Tuchel, che eventualmente a Pochettino e Max Allegri, suoi posibili eredi.

Lo stipendio, per la proprietà qatariaota, non sarebbe un problema, e entrambi i giocatori accetterebbero di buon grado la nuova destinazione. Dal Napoli, invece, potrebbe arrivare Arkadiusz Milik, che come anticipato da Calciomercato.it, cerca una soluzione a gennaio ed è stato cercato anche dalla Juventus. Per il polacco, sul piatto andrebbe Matias Vecino, già valutato dagli azzurri in estate.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, tre incedibili sul mercato | Non c’è Lautaro: parte l’assalto

La Gazzetta dello Sport, Inter scambia tutto