Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz attende il rinnovo – Ultime CM.IT

Fabian Ruiz attende una chiamata dal Napoli per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023. L’andaluso è nel mirino di diverse big

Fabian Ruiz vuole rinnovare il suo contratto col Napoli. Lo spagnolo, in scadenza nel 2023, sta attendendo la chiamata del club, che non ha fretta e sta gestendo il caso con calma. I partenopei, vista anche la difficoltà di questo periodo, al momento non hanno ancora accelerato i contatti con l’entourage dell’ex Betis, che nell’ultima sessione di calciomercato è stato nel mirino di almeno due big europee.

Sia Atletico Madrid che PSG, infatti, sono arrivate ad offrire circa 50 milioni di euro a De Laurentiis, che è stato inflessibile come accaduto con Koulibaly: niente sconti per i suoi gioielli. Il centrocampista ha parlato della sua situazione con Gattuso, che gli ha chiesto di restare al suo fianco almeno per un’altra stagione.

‘Ringhio’ reputa fondamentale l’andaluso per il suo progetto, e il rapporto tra i due è ottimo. Fabian, che nei mesi scorsi ha ricevuto corteggiamenti anche da Real Madrid e Barcellona, è ormai un intoccabile anche nella Spagna di Luis Enrique. È logico immaginare per lui un ruolo da protagonista nel prossimo Europeo, dopo il quale, probabilmente, le offerte per il suo cartellino continueranno ad aumentare…

