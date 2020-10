Nota ufficiale della società azzurra riguardo alla decisione del Giudice Sportivo su Juve-Napoli

Sconfitta per 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione ai danni del Napoli. È l’esito della sentenza emessa oggi dal Giudice Sportivo della Serie A riguardo a Juventus–Napoli. Come già ampiamente noto, il club azzurro presenterà ora ricorso alla Corte sportiva d’Appello. Questa la nota ufficiale della società su Twitter: “La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, 0-3 a tavolino e -1 al Napoli | La nuova classifica

VIDEO CM.IT – Juventus, Cristiano Ronaldo positivo | Ecco le partite che salterà!