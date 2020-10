Arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, match che non si è giocato domenica scorsa all’Allianz Stadium

Dopo il rinvio di martedì per un supplemento d’indagine, è attesa per oggi la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea sul risultato di Juventus-Napoli, match che non si è disputato domenica 4 ottobre visto il mancato arrivo all’Allianz Stadium della squadra partenopea. Il club di De Laurentiis ha incassato ufficialmente la sconfitta a tavolino per 0-3 e una penalizzazione in classifica di un punto.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso nota la decisione sul caso di Juventus-Napoli: “In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 6 ottobre 2020, delibera di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/21. Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Soc. Napoli. Rimette agli atti della procura federale per le valutazioni e determinazioni di competenza”.

All’interno del campionato si evidenzia che ha sottolineato che: “Non risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore”.

