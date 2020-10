Il Napoli ha comunicato l’esito dei nuovi tamponi cui si sono sottoposti calciatori e staff tecnico: attesa per gli ultimi due risultati

Aggiornamento 16.45 – Anche gli altri due tamponi processati sono risultati negativi al Covid-19. Lo ha comunicato la società partenopea.

Il Napoli ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati lunedì mattina. Il club azzurro ha riferito che tutti i test finora processati sono risultati negativi al Covid-19, ma ne mancano ancora due all’appello. Per tutti i componenti del gruppo squadra che risulterà essere negativo al coronavirus oggi partirà l’isolamento a Castelvolturno, presso il Golden Tulip Resort, come comunicato dalla stessa società.

Attualmente sono tre i componenti del Napoli risultati positivi: i due calciatori Zielinski ed Elmas, più il collaboratore di Giuntoli, Giandomenico Costi. Una situazione che ha provocato il caso relativo alla gara con la Juventus. Come è ormai noto, l’ASL napoletana ha bloccato la partenza azzurra per Torino. I bianconeri si sono, invece, presentati regolarmente in campo e potrebbero ora vedersi attribuiti il 3-0 a tavolino. Il giudice sportivo prenderà una decisione nei prossimi giorni, dopo aver vagliato tutti i documenti a sua disposizione, mentre la Procura Federale sta valutando se deferire la società partenopea per il presunto mancato rispetto del protocollo.