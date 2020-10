Napoli, UFFICIALE: domani l’isolamento a Castelvolturno

Struttura pienamente funzionante, da domani il Napoli inizia l’isolamento a Castelvolturno dopo il caos della scorsa settimana

Il Napoli è in isolamento domiciliare, l’Asl Napoli 1 e Napoli 2 hanno dato queste disposizioni per i contatti stretti di Zielinski ed Elmas, che sono risultati positivi al Covid-19 con Giandomenico Costi, collaboratore del direttore sportivo Giuntoli nella settimana che doveva portare a Juventus-Napoli. Gli azzurri, però, devono tornare ad allenarsi in vista anche della sfida contro l’Atalanta del 17 ottobre. Dodici Nazionali sono rimasti in città, non possono rispondere alla convocazione bloccati dal provvedimento degli organi competenti.

Domani pomeriggio il Napoli continuerà l’isolamento domiciliare, previsto al momento fino al 15 ottobre, al centro sportivo di Castel Volturno, il Golden Tulip Resort che è regolarmente operativo e funzionante, come comunicato dal club. Gattuso è pronto a ritrovare i suoi ragazzi, ci sarà anche Bakayoko, mentre sullo sfondo s’attende l’evoluzione della battaglia legale per Juventus-Napoli. Il parere del giudice sportivo arriverà fra qualche giorno dopo l’indagine della Procura Federale che sta verificando il rispetto del protocollo da parte del Napoli ottenendo tutte le documentazioni relative alle comunicazioni con l’Asl Napoli 1 e Napoli 2 e la Regione Campania.