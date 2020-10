Juventus-Napoli, UFFICIALE: la decisione del giudice sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo sulla terza giornata di Serie A ed in particolare su Juventus-Napoli, gara che non si è disputata

E’ arrivata la prima decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli, gara in programma domenica sera ma non disputatasi per l’assenza degli azzurri a Torino. Come previsto, non è arrivato il 3-0 a tavolino ma il risultato della gara è sub judice: Gerardo Mastrandrea emetterà la sua sentenza soltanto dopo un supplemento di indagine che gli permetterà di esaminare tutta la documentazione sulla vicenda che sta tenendo banco ormai da giorni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, giudice Sandulli: “La classifica non deve essere scritta dal Covid”

Il verdetto su Juventus-Napoli con l’ipotesi del 3-0 a tavolino arriverà quindi nei prossimi giorni. Intanto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Immobile e Sensi, entrambi espulsi nel corso del secondo tempo di Lazio-Inter ed entrambi sanzionati anche con un’ammenda di 10mila euro. Nessun provvedimento per Marchizza dello Spezia per il quale era arrivata la segnalazione per l’utilizzo della prova tv.