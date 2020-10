Juventus-Napoli, Agnelli: “Vicenda che non ci tocca”

Le parole del numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, in merito al 3-0 a tavolino contro il Napoli, al termine dell’assemblea degli azionisti bianconeri

E’ arrivata ieri la sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. In merito al 3-0 a tavolino assegnato ai bianconeri, il presidente Andrea Agnelli si è così espresso in conferenza stampa: “E’ una vicenda in cui noi siamo collaterali – afferma il numero della Juventus al termine dell’assemblea degli azionisti del club – E’ una vicenda tra il Napoli e la giustizia sportiva. A noi non ci tocca assolutamente”.

