Juventus, Spadafora ‘contro’ Ronaldo: “Ha violato il protocollo”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto sul ‘caso’ Cristiano Ronaldo. Positivo al Covid-19, ora il fuoriclasse della Juventus è in quarantena nella sua villa di Torino

Trovato positivo in Nazionale e in quarantena nella sua villa di Torino, ora Cristiano Ronaldo finisce anche nel mirino del Ministro dello Sport. In diretta su ‘Rai Radio1’, ospite del programma ‘Il Mix delle cinque’, Vincenzo Sapadafora ha detto che il fuoriclasse portoghese della Juventus “ha violato il protocollo” andando e tornando dal Portogallo “se non ci sono state autorizzazioni specifiche da parte dell’autorità sanitaria”, come riporta ‘raisport.rai.it’. In chiusura su Juventus-Napoli, o meglio sullo 0-3 inflitto a tavolino agli azzurri, Spadafora si è espresso così: “E’ una sentenza di cui prendo atto e vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli”.

