Andrea Agnelli, presidente della Juventus, sul futuro di Paratici. Ecco le dichiarazioni del numero uno bianconero nel corso della conferenza

Nel corso della conferenza stampa, al termine delll’assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli ha parlato anche del futuro di Fabio Paratici, lasciando pochi dubbi: “Ha il contratto in scadenza al 30 giugno, come Cherubini. Tutti coloro i quali hanno contratti federali, quindi con scadenza, sono in scadenza al 30 giugno dell’anno prossimo. Con Paratici, Cherubini e Nedved abbiamo parlato spesso della Juventus a medio periodo, quindi 2022-2024: le nomine di oggi devono essere sufficienti ad evitare le domande. Domande che sono lecite, ma spesso mi sono trovato davanti a casi mediatici che non esistevano”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo bianconero e non solo CLICCA QUI

FIDUCIA MASSIMA – “Non ho nessun tipo di segnale, godono tutti della mia fiducia, tutti mi hanno manifestato il benessere a stare in Juventus e nei prossimi mesi andremo a stilare il piano per i prossimi anni e affronteremo le sfide sportive che abbiamo davanti tra le quali la prima di quest’anno è l’obiettivo di raggiungere il decimo scudetto”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Spadafora ‘contro’ Ronaldo: “Ha violato il protocollo”

SONDAGGIO CM.IT | Juventus, ecco il miglior affare a zero