Caso Juventus-Napoli, 3-0 a tavolino: parola a Riccardo Cucchi!

Watch this video on YouTube

Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino alla Juventus e un punto di penalizzazione al Napoli dopo la mancata disputa del match dell’Allianz Stadium

Mercoledì è arrivata la sentenza su Juventus-Napoli, che non si è giocata lo scorso 4 ottobre per il mancato arrivo all’Allianz Stadium della squadra partenopea. Il Giudice Sportivo ha stabilito la vittoria per 3-0 a tavolino per i campioni d’Italia, oltre ad infliggere un punto di penalizzazione alla società di De Laurentiis che ricorrerà nelle sedi preposte per ribaltare la decisione. Sul caso Juve-Napoli è intervenuto in esclusiva sulla Tv di Calciomercato.it il giornalista ed ex radiocronista della ‘Rai’ Riccardo Cucchi.Â

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Napoli 3-0 a tavolino, ESCLUSIVO Cucchi:”Nessuno si aspettava qualcosa di diverso”

VIDEO CM.IT – Juventus, Cristiano Ronaldo positivo | Ecco le partite che salterà !