Napoli, è emergenza contro il Milan: si ferma anche Ospina

Napoli, problemi per Gattuso: la lista degli assenti con il Milan può allungarsi, guai anche per Ospina in nazionale

Il Napoli si avvicina alla gara con il Milan con diversi grattacapi. Osimhen e Hysaj sicuramente non saranno della partita, fa temere per le sue condizioni Bakayoko. E ora si aggiunge anche David Ospina. Il portiere, dopo un problema fisico accusato nella partita tra la sua Colombia e l’Uruguay, non scende in campo contro l’Ecuador. Il giocatore tornerà a Napoli, da capire le sue esatte condizioni fisiche. In preallarme, tra i pali, Alex Meret. Numerosi problemi di formazione in vista per Gattuso, alla vigilia di uno scontro diretto fondamentale.

