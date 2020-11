Bakayoko così come Llorente oggi non ha preso parte all’allenamento del Napoli di Gattuso. Il centrocampista out per un leggero malessere

Nonostante siano stati scongiurati guai seri per Osimhen la presenza contro il Milan è in forte dubbio. I prossimi giorni serviranno a far luce definitivamente sulle condizioni dell’attaccante nigeriano. Nel frattempo la squadra si è ritrovata oggi agli ordini di Gattuso.

Nell’allenamento odierno – come si legge sul sito ufficiale del club – si sono rivisti Elmas e Koulibaly, rientrati dopo gli impegni con le nazionali, con il secondo già totalmente in gruppo. Gruppo del quale non facevano parte Llorente e Bakayko, out – si legge – per un leggero malessere.

