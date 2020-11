La sosta per le nazionali ha messo in mostra diversi talenti italiani tra nazionale maggiore e Under 21. Da Emerson a Locatelli, tutti gli uomini mercato

Questa sosta per gli impegni delle nazionali sta lasciando segnali estremamente incoraggianti da parte dell'Italia, sia per quanto riguarda la selezione di Mancini che per l'Under 21 guidata da Nicolato. Tanti i talenti azzurri che si sono messi in mostra o che avranno la chance di farlo in futuro, e che sembrano pronti a diventare uomini mercato. Dai più consolidati Donnarumma, Locatelli ed Emerson Palmieri ai giovanissimi Lovato, Rovella e Pobega, tutti gli italiani pronti ad infiammare il mercato.

Calciomercato, da Donnarumma a Emerson: i nazionali in bilico

In via di risoluzione il rebus legato al futuro di Gigio Donnarumma, numero uno indiscusso del Milan e della stessa Nazionale. Il portiere classe 1999 sembra infatti sempre più vicino al rinnovo di contratto con i rossoneri con un accordo sulla base di 8 milioni di euro che dovrebbe portare il milanista fino al 2024, nonostante ci sia ancora da risolvere l’ultima grana legata alla clausola risolutiva. Chi invece è ancora in attesa di conoscere la sua prossima destinazione è Emerson Palmieri, che secondo quanto rivelato da Calciomercato.it sarebbe pronto passare a un’altra agenzia. Un cambiamento che potrebbe dunque portare l’italo-brasiliano a cambiare aria, lasciando il Chelsea per tornare in Serie A. Su di lui ci sono sempre Juventus e soprattutto Inter, ma va tenuta in considerazione anche la candidatura del Napoli.

La nazionale di Mancini (al momento affidata ad Evani) ha fatto inoltre da trampolino di lancio definitivo anche per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è letteralmente esploso alla corte di De Zerbi per poi diventare padrone della mediana anche dell’Italia in assenza di Verratti, sposando al meglio le sue qualità con Jorginho e Barella. Il regista ex Milan potrebbe tornare quindi in auge per le big, con la Juventus in primissima fila dopo averlo corteggiato già la scorsa estate. La valutazione economica è salita però alle stelle.

Calciomercato, da Rovella a Pobega: i gioielli dell’Under 21

L’ottima Under 21 di Nicolato ha regalato una vetrina importante per alcuni talenti che si stanno mettendo in luce in Serie A. Su tutti Tommaso Pobega e Nicolò Rovella. Il primo sta facendo benissimo allo Spezia e dovrebbe tornare al Milan al termine del prestito, mentre il secondo ha stupito con la maglia del Genoa e dovrebbe diventare autentico uomo mercato con squadre come Juventus, Roma e Inter pronte a darsi battaglia.

La concorrenza non manca anche su Lovato, difensore del Verona al momento ai box, che è entrato soprattutto in ottica Milan quando a gennaio la dirigenza rossonera tornerà alla carica per potenziare il reparto arretrato.

Calciomercato, italiani in cerca di rilancio

Chiudono il quadro due azzurri che hanno trovato nella Nazionale il proprio trampolino di rilancio. Nello specifico si tratta di Stephan El Shaarawy e Fedrico Bernardeschi. Il ‘faraone’ è attualmente fermo, e gioca solamente con l’Italia, in attesa di fare proprio rientro in Serie A. In estate fu vicino ad un ritorno a Roma che potrebbe concretizzarsi alla riapertura del mercato di gennaio. Discorso differente per lo juventino che anche con Pirlo trova poco spazio, offrendo peraltro segnali non troppo incoraggianti. La maglia dell’Italia è diventata quindi una sorta di valvola di sfogo in cui Bernardeschi prova ad esprimere un talento troppo spesso sopito e in cerca probabilmente di una nuova avventura.

