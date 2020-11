Calciomercato Milan, super Pobega: decisione presa

Il Milan difficilmente si lascerà sfuggire Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 in forza allo Spezia farà ritorno in rossonero

Tommaso Pobega non si ferma più e il Milan gongola. Il centrocampista in forza allo Spezia ha realizzato questo pomeriggio la doppietta che ha permesso all’Italia Under 21 di battere l’Islanda e di avvicinare la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Il calciatore classe 1999 è anche tra i protagonista del buon avvio di stagione dei liguri. L’ex Pordenone si è preso subito un posto da titolare e nelle ultime partite, contro Juventus e Benevento, è andato pure a segno.

Come dicevamo, il Milan è ovviamente felice della crescita di Pobega: il centrocampista in estate ha rinnovato il contratto con i rossoneri, dando prova così di credere molto sul classe ’99. La cessione allo Spezia è stata solo in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto. I rossoneri non hanno alcun dubbio e la prossima estate Pobega sarà nuovamente agli ordini di Stefano Pioli, questa volta, quasi certamente per rimanerci.

La crescita dell’ex Pordenone è davvero costante e il Milan dei giovani avrà presto un nuovo calciatore su cui poter fare affidamento. Nulla da fare dunque per le squadre che qualche mese avrebbero voluto prenderlo a titolo definitivo come l’Udinese.

