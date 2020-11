Calciomercato, rottura Tuchel-Icardi al Psg: idea Milan per gennaio

Mauro Icardi, attualmente fermo ai box per infortunio, non avrebbe un buon rapporto col tecnico del Psg, Tuchel. E la possibilità di tornare in Serie A è sempre viva

Il problema al legamento collaterale del ginocchio destro, lo tiene fermo ai box da più di un mese, ma Mauro Icardi dovrà faticare, e non poco, per riconquistare il posto da titolare in squadra. Tutta ‘colpa’ di Moise Kean, arrivato l’estate scorsa in prestito dall’Everton e impostosi a suon di gol al ‘Parco dei Principi’. Cinque gol in sette partite per il Nazionale italiano con la maglia dei parigini, mentre l’argentino ne ha realizzati due in quattro partite in questo primo scorcio di stagione. Il prodotto del vivaio del Barcellona dovrà, poi, ricucire lo strappo che si è creato con l’allenatore Thomas Tuchel. Stando, infatti, a quanto sostiene il ‘Corriere della Sera’, tra il tecnico e il 27enne attaccante di Rosario ci sarebbe una frattura, anche se non viene ritenuta insanabile. Una situazione di disagio che potrebbe portare a clamorose decisioni.

Calciomercato, Icardi torna in Serie A a gennaio? Gli scenari

Dopo il derby tra Inter e Milan, la moglie-agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, si è complimentata pubblicamente con i rossoneri per la vittoria. Un messaggio che dato il la ad una ridda di voci su un possibile ritorno in Serie A, sull’altra sponda dei Navigli, già a gennaio del calciatore argentino. Un affare decisamente complicato dai costi, visto che in estate il Psg di Leonardo ha investito 54 milioni di euro per riscattarlo dal club di Suning. La situazione potrebbe cambiare se il calciatore dovesse chiedere di partire per trovare maggiore spazio altrove, cosa che non è avvenuta, almeno per il momento. Icardi a Milano ha la sua base operativa, si è stabilito lì con moglie e figli. Ma nel suo futuro, adesso, appare esserci ancora Parigi. Mancano poco più di cinquanta giorni al fischio d’inizio della sessione invernale del calciomercato e, parasafrando le parole di Leonardo su Cristiano Ronaldo, “a volte succedono cose straordinarie”.

