Non solo l’arrivo di un difensore per Pioli, con Milenkovic che resta in pole nella lista di Maldini. Il ‘Diavolo’ potrebbe provarci anche per Icardi

Il Milan continua a volare tra campionato ed Europa League. La squadra di Pioli non perde un colpo e sogna in grande anche nella corsa scudetto. La rosa del tecnico ducale però ha bisogno di alcuni correttivi per tentare di giocarsela fino in fondo con le altre big, con Maldini e Massara che a gennaio hanno intenzione di intervenire per rinforzare lo scacchiere di Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Milan preparano un nuovo assalto a Milenkovic

Milan, Maldini raddoppia: Milenkovic più Icardi

Innanzitutto partendo dal reparto difensivo, dove la priorità del ‘Diavolo’ resta sempre Milenkovic della Fiorentina. Il club di Commisso valuta 40 milioni di euro il serbo, ma il Milan punta ad un’offerta al ribasso considerando che il giovane centrale difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. L’alternativa nel ruolo è un altro gigliato, Pezzella, da tempi non sospetti nei radar di Maldini. La Fiorentina ha fissato a 12-13 milioni il prezzo dell’argentino. Un altro albiceleste inoltre stuzzica la fantasia del Milan, ovvero Mauro Icardi. L’ex Inter sta avendo poco spazio nel Paris Saint-Germain di Tuchel, con la moglie agente Wanda Nara che ha strizzato l’occhio ai tifosi rossoneri dopo il derby vinto contro la squadra di Conte. Icardi sarebbe il centravanti ideale nei piani del rossoneri per il dopo Ibrahimovic o per condividere l’attacco con il fuoriclasse svedese finché quest’ultimo non dirà addio al calcio giocato.

Il sodalizio di Via Aldo Rossi potrebbe pensare ad un prestito oneroso intorno ai 10 milioni di euro, con diritto o obbligo di riscatto fissato a 40 milioni più bonus variabili. Il Milan punta in grande e non si ferma in proiezione della finestra invernale del mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dalla Spagna | Colpo a zero in casa Psg