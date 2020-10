Calciomercato Milan, dalla Spagna | Colpo a zero in casa Psg

Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna il Milan è al lavoro per mettere a segno il colpo Draxler

Con poco, riferendoci alle ultime due sessioni di calciomercato, il Milan ha fatto tanto coi risultati visibili tutti sul campo e nella classifica di Serie A. I rossoneri sono tornati un’ottima squadra, anzi una grande, perlomeno dal post lockdown, ‘esaltata’ dalla bravura di Stefano Pioli e dalla classe nonché personalità di Zlatan Ibrahimovic. La strada è tracciata, pure in tema di acquisti: non colpi roboanti, ma acquisti che i più bravi definiscono ‘funzionali’.

Ancor meglio se low cost, come – ingaggio a parte – potrebbe essere quello di Julian Draxler. Stando alle indiscrezioni dello spagnolo ‘La Colina de Nervion, Maldini e Massara sono tornati forti sul trequartista tedesco in forza al Paris Saint-Germain (forte su Donnarumma) e soprattutto in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. Al momento il rinnovo è lontano, per questo motivo i dirigenti milanisti sarebbero al lavoro per trovare un accordo sull’ingaggio, con il tesseramento dell’ex Schalke che avverrebbe poi a costo zero. Più low cost di così…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Derby con il Milan per un centrale: c’è l’appuntamento