I due club attenti all’evoluzione della situazione di un giocatore in scadenza nel 2021, in agenda un incontro tra l’agente e il suo club

Nella finestra di mercato andata da poco in archivio, Inter e Milan hanno cercato di implementare il pacchetto arretrato. I nerazzurri, in particolare, hanno ancora bisogno di un giocatore che sappia calarsi subito anche in una difesa a 3. Per questo motivo, i sodalizi meneghini continuano a monitorare con attenzione la situazione legata a Nikola Maksimovic. Ieri, contro l’AZ in Europa League, il centrale serbo è stato titolare accanto a Koulibaly, senza commettere anche le sbavature (in particolare sul gol degli olandesi) del senegalese, mostrando il solito coefficiente di attenzione molto alto.

Ramadani pronto ad incontrare il Napoli, club alla finestra

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, lo stesso Maksimovic, in scadenza a giugno 2021, è scontento: non del suo rapporto personale con Gattuso né delle prospettive del Napoli stagionali, ma del suo impiego e la coppia Koulibaly-Manolas potrebbe frustrare le sue ambizioni, soprattutto negli impegni che contano. Questo è il motivo per il quale, oltre che per incontrare gli altri suoi assistiti in casa Napoli (Koulibaly e Demme), è atteso nel capoluogo campano Fali Ramadani, agente del centrale. Un arrivo previsto tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di novembre. Ci sarà, in tal senso, anche un incontro con il club azzurro: oltre a Milan ed Inter, Ramadani spiegherà che sono concreti anche gli interessamenti di Valencia e Marsiglia. Al momento, tutte le ipotesi sono aperte, ma con un rinnovo da tempo sul tavolo e mai concretizzato che perde percentuali di realizzazione. A differenza dell’addio a parametro zero (con firma già a gennaio di un nuovo contratto con un altro club) o della cessione nel mercato invernale, con l’Inter che potrebbe farsi avanti, soprattutto se ci sarà qualche uscita tra le fila del roster a disposizione di Antonio Conte.

