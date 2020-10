Calciomercato Inter, asse con l’Atletico | Scambio e colpo in difesa

Colpo dalla Spagna per l’Inter che punta dritto al centrale dell’Atletico Madrid, Stevan Savic. In cantiere un possibile scambio

L’Inter di Antonio Conte in queste prime uscite ufficiali ha palesato qualche problema di troppo per quanto riguarda la fase difensiva, come dimostrato soprattutto nelle gare contro Milan e Borussia Moenchengladbach. Tanti i gol subiti dai nerazzurri che la scorsa estate hanno ceduto Godin senza però riuscire ad acquistare un nuovo centrale da mettere al servizio dell’allenatore salentino. In questo senso secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ per la difesa a tre piace molto Stevan Savic dell’Atletico Madrid, che peraltro conosce già il campionato italiano e ben si adatterebbe ai dettami di Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, scambio con l’Altetico Madrid: Savic nel mirino

Il montenegrino potrebbe dunque essere la prima scelta per la retroguardia interista con la dirigenza di Suning che secondo ‘InterLive.it’ potrebbe imbastire una trattativa di scambio tra lo stesso Savic e Marcelo Brozovic, profilo gradito a Simeone ed ideale per il dopo Thomas.

