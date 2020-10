Se la situazione precipitasse, l’Inter potrebbe dare il benservito ad Antonio Conte a stagione in corso. Allegri in pole in caso di ribaltone

Inizio di stagione in salita per l’Inter di Antonio Conte. Dopo il passo falso nel derby contro il Milan, la squadra nerazzurra non è andata oltre il pareggio all’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Nella ghigliottina della critica è finito l’ex Ct della Nazionale, con l’ambiente interista che spera in una svolta già nelle prossime due gare con Genoa in campionato e Shakhtar sul palcoscenico europeo.

Inter, l’ombra di Allegri sulla panchina di Conte

Conte e Suning dovranno trovare un compromesso tra prestazioni e strategie di mercato per gennaio – scrive ‘Il Giornale’ – altrimenti se i risultati non dovessero arrivare la proprietà cinese dovrà decidere se cambiarlo affidandosi ad un nuovo allenatore. Stando invece a ‘Top Calcio 24’, Conte verrebbe esonerato soltanto in caso di disastro e se la situazione dovesse precipitare, in uno scenario più ampio legato anche ad un discorso economico. Altrimenti, le parti andranno insieme fino a giugno e poi decideranno se separarsi o meno. In caso di divorzio da Conte resta sempre quello di Massimiliano Allegri il primo nome nella lista dell’Ad Marotta, con l’ex tecnico della Juventus che avrebbe rifiutato le avances della Roma dando la priorità ai nerazzurri.

