Inter-Borussia 2-2 - LOLLOBRIGIDA: "Conte è un MAZZONE rivisitato"

Pareggio deludente all’esordio stagionale in Champions League per l’Inter. La squadra di Antonio Conte non va oltre il pareggio interno contro il Borussia Mönchengladbach, salvata dalla doppietta del solito Lukaku. Marco Lollobrigida, intervenuto in esclusiva alla Tv di Calciomercato.it, punta il dito contro l’operato del tecnico leccese: “Fin qui, Conte è un Mazzone rivisitato. La prosecuzione del rapporto con Zhang è stata obbligata per i costi del suo contratto – sottolinea il giornalista di ‘Rai Sport’ – I matrimoni forzati, anche per esperienza personale, non finiscono mai bene… Gli snodi importanti saranno le partite con Real Madrid e Atalanta“.

