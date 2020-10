Calciomercato Juventus, indizio social di Wanda Nara | Rispunta Icardi

Alice Campello si congratula con Morata dopo i gol di ieri: ma spunta un commento a sorpresa sotto la fotografia della moglie dell’attaccante della Juve. Protagonista Wanda Nara

Torna al successo la Juventus in Champions League grazie ad una splendida doppietta di Alvaro Morata che restituisce il sorriso ad Andrea Pirlo dando una prima risposta importante dopo una lunga estate di chiacchiere. I bianconeri alla fine hanno infatti scelto lo spagnolo per il ruolo di centravanti dopo le tante voci su calciatori come Dzeko e Suarez, senza dimenticare la suggestione Mauro Icardi che però potrebbe anche tornare improvvisamente d’attualità. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

A far tornare l’argentino in ottica Juve è proprio la moglie e agente Wanda Nara che su Instagram ha voluto fare i complimenti a Morata commentando un post della moglie Alice Campello. In molti sui social hanno visto questo gesto come una sorta di apertura tanto da scatenare la voce del popolo bianconero con commenti come ‘L’anno prossimo ti aspettiamo a Torino’ fino a ‘Portaci anche Mauro’.

