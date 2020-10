Anche la Juventus sarebbe in corsa per Kylian Mbappe, vero e proprio sogno di mercato del presidente Agnelli

“Dobbiamo essere in grado di comprare il prossimo Cristiano Ronaldo, ma all’età di 25 anni”, dichiarava Andrea Agnelli dopo il clamoroso colpo CR7. Un profilo che il presidente della Juventus sembra aver individuato in Kylian Mbappe, nuova stella del calcio mondiale che è già finita nel mirino dei maggiori top club europei. Il 21enne campione del mondo si avvicina alla scadenza del contratto con il PSG, attualmente fissata per il 2022, e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club parigino. Le big europee, Real Madrid su tutte, sono così alla finestra e dalla Francia giungono indiscrezione riguardanti anche il club bianconero.

Calciomercato, anche la Juventus su Mbappe!

Stando a ‘Le Parisien’, infatti, anche la Juve sarebbe in corsa per Mbappe. Tuttavia, la concorrenza resta altissima: oltre ai ‘Blancos’, riferisce il quotidiano francese, anche Liverpool, Barcellona e Chelsea avrebbero messo nel mirino il giocatore. Molto dipenderà dalla volontà del classe 1998, ma anche la Juve di Agnelli è sul “prossimo Cristiano Ronaldo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

