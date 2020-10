Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Dybala via, ma resta in Italia

Il nome di Dybala continua a tenere banco in ottica calciomercato Juventus. Anche senza Ronaldo, Pirlo lo ha lasciato in panchina

La storia tra la Juventus e l’attaccante argentino Paulo Dybala sembra avvicinarsi sempre di più al capolinea. Il numero 10 bianconero sta accusando diversi ‘mal di pancia’ fittizi dopo quello reale che lo ha costretto a saltare le gare con la Nazionale. Da una parte il tecnico Andrea Pirlo non sembra voler puntare molto su di lui, tanto da farlo arrabbiare per averlo lasciato in panchina contro il Crotone nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo e un risultato – quello di parità – non certo positivo per la Juve. Dall’altra il CFO Fabio Paratici non è intenzionato ad assecondare le sue richieste economiche in materia di rinnovo del contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Alaba: annuncio a novembre

Insomma, ci sono tutti i presupposti per un addio a fine stagione. Dal Barcellona al Real Madrid passando per il Manchester United e altri club inglesi: gli estimatori di Dybala di certo non mancano. Ma a sorprendere è l’indiscrezione pubblicata dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, secondo cui l’Inter sarebbe intenzionata ad acquistare il cartellino dell’ex Palermo. Il nome dell’attaccante argentino sarebbe stato fatto direttamente dal tecnico Antonio Conte in caso di cessione del connazionale Lautaro Martinez. Dybala, peraltro, gradirebbe la destinazione per potersi prendere una rivincita sulla Juve. Ma Agnelli lo cederà agli acerrimi nemici?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte trema: “Contatti con Allegri, è pronto”