Calciomercato Juventus, dalla Spagna: svolta Alaba, annuncio a novembre

Il futuro di David Alaba sta ormai tenendo banco da diverse settimane, anche e soprattutto per la possibilità di vederlo a zero in Serie A con Juventus e Inter stuzzicate

Per motivi diversi, Inter e Juventus al momento continuano a monitorare il calciomercato in attesa di possibili sviluppi e occasioni per i prossimi mesi. Una di queste è legata a David Alaba, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e tanti estimatori pronti all’assalto da gennaio, quando l’austriaco sarà libero di firmare a zero per un’altra squadra. Il Bayern Monaco rischia di perdere uno dei suoi top player gratis, soprattutto la Juventus è in agguato per un giocatore che può essere fondamentale in difesa, in grado di giocare in tutti i ruoli di qualsiasi modulo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Champions al rinnovo | ‘Grana’ Dybala

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘caso’ Dybala: “Arrabbiato con Paratici, ecco perché”

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Alaba verso il rinnovo con il Bayern Monaco: annuncio a novembre

Come riportato da ‘Todofichajes.com’, però, il Bayern Monaco è ora molto fiducioso di poter arrivare al rinnovo di Alaba. Fino a pochi giorni fa il giocatore sembrava ormai lontanissimo dalla Baviera, con un destino scritto in Serie A o in Premier League, con il Manchester United pronto ad accoglierlo, o ancora in Liga al Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, Alaba sarebbe orientato in questo momento a restare al Bayern Monaco e la sua priorità è sempre stata questa. Le tante proposte arrivate sul piatto del jolly difensivo probabilmente saranno un modo per arrivare a raggiungere i suoi obiettivi di ingaggio con il club campione d’Europa. I bavaresi stanno lavorando per annunciare il rinnovo a novembre inoltrato.