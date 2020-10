Dybala potrebbe restare nuovamente fuori nel match di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev. Slitta ancora l’incontro per il rinnovo

Tra campo e rinnovo. Paulo Dybala scalpita per una maglia da titolare questa sera contro la Dinamo Kiev nell’esordio in Champions League sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. L’allenatore ha voluto ridimensionare lo sfogo del fantasista al termine del match di Crotone, quando il numero dieci aveva mostrato tutta la propria amarezza al CFO Paratici per non essere sceso in campo.

Juventus, caso Dybala: slitta il rinnovo

“Domenica ho parlato con lui, era arrabbiato, ma deve capire“. Pirlo ha buttato acqua sul fuoco sulla reazione di Dybala nella conferenza stampa della vigilia e solo nelle prossime ore scioglierà i dubbi sul suo utilizzo dal primo minuto. Sicuramente ci sarà spazio a partita in corso per l’ex Palermo, che ancora non ha esordito in questa stagione tra infortuni e problemi fisici accusati anche durate la parentesi con la Nazionale. Intanto è slittato nuovamente il vertice tra il suo agente e la dirigenza per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Il tempo stringe – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – con i protocolli sanitari che stanno rallentando le operazioni. La volontà delle parti è quella comunque di trovare un accordo, anche se resta ancora distanza per la firma fino al 2025 tra la richiesta dell’argentino (15 milioni di euro) e la proposta della società (10 milioni).

Senza un’intesa nei prossimi mesi la questione Dybala rischia di essere una patata bollente per la Juventus in vista delle prossime finestre di mercato, con le big d’Europa che restano in agguato per la ‘Joya’.

